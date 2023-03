Demasiado belos para serem comidos? Originais ovos da Páscoa de chocolate em exposição na Bélgica

A cerca de duas semanas da Páscoa, teve início uma exposição invulgar alusiva à quadra festiva, num luxuoso hotel de Bruxelas. Vinte reconhecidos chefs belgas, chocolatiers ou mestres chocolateiros, que trabalham esta matéria-prima como ninguém, produziram ovos da Páscoa que são autênticas obras de arte.

Esculpidas de modo original, cada peça tem o seu tema ou inspiração e o respetivo método de confeção, como descreve um dos autores.

"Queríamos representar o mundo. Com tudo o que está a acontecer queríamos transmitir a ideia de que todas as pessoas têm de cuidar do mundo. Nós esculpimos tudo à mão, nada é feito à máquina, tudo é feito à mão", explica à Reuters o chef Frederic Blondeel, responsável pela produção da obra com o título "Heat Me Up, I'm Melting, Baby".