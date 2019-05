"Joe Berardo esteve a gozar com o pagode"

No habitual espaço de comentário do Jornal da Noite, Luís Marques Mendes criticou a Justiça portuguesa em relação a Joe Berardo. O comentador da SIC diz ainda que Joe Berardo "tem uma lata monumental" e que gozou com os portugueses na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.