"A teimosia de Mário Nogueira prejudicou os professores e continua a prejudicar"

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a possível nacionalização do SIRESP, as declarações de Joe Berardo, a derrota de Mário Nogueira e o silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa.

O comentador da SIC faz ainda o balanço da crise política e o impacto que pode ter nas eleições europeias.

A Financial Times apontou António Costa como eventual candidato surpresa à sucessão de Donald Tusk na presidência do Conselho Europeu, Luís Marques Mendes analisou também essa hipótese.