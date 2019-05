Luís Marques Mendes informou este domingo, no habitual espaço de comentário do Jornal da Noite, que a nacionalização do SIRESP não deverá avançar. O comentador da SIC assegura que a empresa e o Governo estão em negociações, com vista à compra do SIRESP por parte do Estado.

A intenção de nacionalização surgiu depois da empresa ameaçar desligar os satélites de comunicação, caso o Executivo não pagasse os 11 milhões de euros que deve.