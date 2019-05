Resultados não aparecem "por grande mérito do PS mas mais por demérito do PSD"

José Gomes Ferreira afirma que os resultados das eleições europeias em Portugal não resultam do "grande mérito do PS" mas mais pelo "demérito do PSD que, ou não soube explorar temas que devia ter abordado na campanha, ou porque deixou-se enredar em temas como os professores, ou questões de energia".