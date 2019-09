No Esquerda - Direita desta sexta-feira, na SIC Notícias, Ana Catarina Mendes, do PS, defendeu que o parecer da PGR vem esclarecer a questão legal relacionada com a polémica dos contratos entre familiares de políticos com o Estado.

Já Nuno Magalhães afirmou a posição do CDS, que sempre disse que se tratava de uma questão de bom senso.