O caso do bebé encontrado no lixo em Lisboa, foi um dos temas em análise no comentário de Luís Marques Mendes. No Jornal da Noite da SIC, o comentador defendeu que havia alternativas melhores do que a prisão preventiva.

Marques Mendes realçou ainda que o habeas corpus apresentado sem ter sido combinado com a advogada de defesa levanta suspeitas de que os advogados atuaram “pela exposição mediática”.