Ana Gomes diz que percebe as reivindicações dos agentes da polícia e reforça a importância do diálogo. Esta quinta-feira, na Edição da Noite da SIC Notícias, a comentadora criticou a participação de André Ventura no protesto e mostrou-se preocupada com o crescimento da extrema-direita nas forças de segurança.

Ana Gomes diz que cabe ao Governo impedir o crescimento da extrema-direita em Portugal.