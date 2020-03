Pandemia de Covid-19 agrava guerra comercial entre EUA e China

O especialista em Assuntos Internacionais, Germano Almeida, considera que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China sobe agora de tom, por causa da pandemia de Covid-19.

Veja também:

Mapa interativo mostra em tempo real os países afetados pelo coronavírus

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.