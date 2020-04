"Falar em regresso à normalidade até ao verão do próximo ano é ficção"

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o balanço da crise provocada pelo coronavírus, o regresso à normalidade que ainda não é possível prever, a reabertura das escolas, as críticas ao bancos, a entrevista do primeiro-ministro António Costa à agência Lusa e as decisões que o Eurogrupo tomou esta semana.