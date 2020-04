"Governo cometeu um duplo erro ao receber os três grandes do futebol" 

O comentador da SIC considera que o Governo cometeu um erro ao receber, numa reunião na terça-feira, os presidentes dos "três grandes clubes portugueses".

Rui Santos defende que tem de se olhar para o futebol português como "um todo", e não como "uma parte". Fala em "fator discriminatório" para com todos os outros clubes.

António Costa esteve reunido esta terça-feira com a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga e com os presidentes do Benfica, FC Porto e Sporting, para discutir a retoma do futebol.