Regresso de Jorge Jesus ao Benfica "era inevitável"

Cinco anos depois, Jorge Jesus está de regresso ao Benfica. Tanto o clube da Luz como o Flamengo confirmaram o negócio.

O técnico, de 65 anos, deverá chegar este domingo a Lisboa para assinar um contrato que terá uma duração de três anos.

O comentador da SIC, Rui Santos, considera que este desfecho "era inevitável" e defende que o timing para o anúncio da contratação de Jesus não foi um acaso e assentou numa "estratégia de comunicação" com o intuito de suplantar, no plano mediático, o impacto do título nacional conquistado na quarta-feira pelo FC Porto.