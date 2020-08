O Presidente da República pediu esta quinta-feira diálogo para a viabilização do Orçamento do Estado para 2021, que considerou um instrumento fundamental para a aplicação dos fundos europeus, e avisou que não vai alinhar em crises políticas.

"Orçamento deve ser negociado de forma concreta, sem grandes jogos"

Bernardo Ferrão, da SIC, considera que, de facto, "não há margens" para crises políticas e afirma que os partidos devem ser "responsáveis" nas negociações do Orçamento para o próximo ano, tendo em conta a situação pela qual o país está a passar por causa da pandemia de Covid-19.

"Questão do Avante! vai ser muito mal interpretada pelos portugueses"

Sobre a Festa do Avante!, Bernardo Ferrão considera que a realização do evento pode ser mal vista pelos portugueses. "Tiveram confinamos, com regras para toda a gente e parece que de repente o PSP pode fazer o que quer", afirmou no Jornal das 7 da SIC Notícias. Diz ainda que pode passar a imagem de que o foi o Governo de que deixou que o partido fizesse o evento.