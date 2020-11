Rui Rio “pôs os princípios de lado para desgastar o PS”. E “olha para o Chega já a pensar no poder”

O jornalista da SIC Bernardo Ferrão considerou que o objetivo de Rui Rio com a coligação do PSD/Açores com o Chega! era atacar o Partido Socialista.

"Pôs todos os princípios de lado porque percebeu que fazendo o acordo com o Chega! conseguiria tirar Vasco Cordeiro, conseguiria tirar o PS do poder e causar desgaste a António Costa", disse.

Na Edição da Tarde da SIC Notícias, Bernardo Ferrão acrescentou que Rui Rio fez mal ao normalizar o Chega! e defendeu que colocou o PSD numa situação complicada e alvo de muitas críticas.

"Deixou que Ventura aparecesse a liderar o processo, o que não é bom para o PSD. Ventura está a pôr toda a gente a falar sobre ele", afirmou o jornalista.

Bernardo Ferrão lembrou ainda que se sabe pouco sobre o partido: "O que sabemos sobre o Chega! é que é confuso e muitas coisas não são aceitáveis".

