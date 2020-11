André Ventura: "Não vai haver futuro Governo em Portugal à direita sem o Chega"

Na última sexta-feira, o Chega fez saber que chegou a acordo com o PSD e que vai viabilizar um Governo de direita nos Açores. No entanto, o líder do Chega! admite que gostaria que o acordo tivesse sido mais ambicioso.

André Ventura diz que não veio "saudar" Rui Rio, porque não lhe "compete" fazê-lo, veio agradecer a postura do líder do PSD. E avisa que, no futuro, não haverá um Governo à direita sem a participação do Chega.

Veja também: