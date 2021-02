Covid-19. “Ou há vítimas nos hospitais ou na economia”

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira que ainda não é altura para desconfinar, motivo pelo não há alterações às medidas de restrição do estado de emergência. António Costa fez saber, no entanto, que o Governo apresentará um plano para o desconfinamento a 11 de março.

Bernardo Ferrão considera ser importante que, na comunicação ao país, António Costa continue a sublinhar a enorme preocupação com os números da covid-19, sobretudo porque a situação ainda é muito complicada nos hospitais.

José Gomes Ferreira afirma que o plano para o desconfinamento “faz muita falta” e que o facto de só ser apresentado um mês depois de ter sido pedido pelo Presidente da República tem muitas implicações para o país.

“Um plano é uma previsão de como as coisas podem acontecer, pode ter variáveis, cenários mais gravosos, médios”, afirma, acrescentando que do ponto de vista interno é especialmente importante a previsão de retoma de algumas atividades económicas, sobretudo ao nível do turismo.