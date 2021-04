Migração ilegal nos EUA. "É a primeira grande crise da Presidência Biden" 

A crise na fronteira sul com o México ameaça continuar a escalar. Mais de 170.000 migrantes foram detidos na fronteira dos Estados Unidos durante o mês de março. As autoridades do Texas estão a investigar três queixas de abusos e negligência alegadamente praticados num centro de acolhimento de imigrantes menores.

Germano Almeida considera que esta é a "primeira grande crise" da administração Biden e fala numa situação "complexa" na fronteira sudoeste dos Estados Unidos da América com o México.

O comentador da SIC explica o processo de acompanhamento dos imigrantes menores e diz que um dos problemas é que os centros de acolhimento foram pensados para acolher adultos e não crianças.