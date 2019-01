Família envolvida nos confrontos no bairro da Jamaica pede contenção

Marcelo Rebelo de Sousa poderá visitar o bairro da Jamaica, em breve. O local onde se registaram confrontos entre a população e as forças de segurança, no domingo. O incidente está na origem da manifestação marcada para esta tarde, à porta da Câmara Municipal do Seixal. A família visada pede que não haja violência.