De 1974 a 2018: as 30 situações em que o Governo decretou requisição civil

A requisição civil já foi utilizada em vários momentos para travar greves, principalmente, em empresas de transportes como a CP, a TAP, a ANA e o Metropolitano de Lisboa.

Desde 1974 até hoje, veja a cronologia das 30 requisições civis decretadas a trabalhadores em greve.



2019: a primeira requisição civil aos enfermeiros

Esta quinta-feira, o Governo anunciou uma requisição civil aos enfermeiros, em greve há uma semana, por incumprimento da prestação de serviços mínimos.

2014

A 18 de dezembro foi decretada a requisição civil dos trabalhadores das empresas do grupo TAP, em função da greve declarada pela plataforma de sindicatos do grupo para os dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro.

2005

A 29 de setembro foi decretada a requisição civil dos oficiais de justiça com greve marcada para os dias 29 e 30 de setembro e 3 e 4 de outubro. Nem um mês depois, a 26 de outubro foi decretada nova requisição civil dos oficiais de justiça, que tinham marcado nova de greve para essa data.

2004

A 24 de junho foi decretada a requisição civil dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa. Cinco meses depois, a 25 de novembro foi decretada a requisição civil das instalações, dos equipamentos e meios de transporte, bem como dos trabalhadores das sociedades Luís Leal & Filhos, S.A. e ITS - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.

2000

A 3 de maio foi decretada a requisição civil dos trabalhadores da CP - Caminhos de Ferro Portugueses, associados à greve declarada pelo SMAQ - Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses.

1998

A 31 de março foi decretada a requisição civil dos oficiais de justiça, que tinham marcado greve para os dias 30 e 31 de março e 1, 2 e 3 de abril.

1997

A 9 de agosto foi decretada a requisição civil, com validade para dentro e fora do território nacional, dos trabalhadores da TAP - Transportes Aéreos Portugueses, S.A.

1992

A 7 de maio foi decretada a requisição civil dos trabalhadores do metropolitano de Lisboa.

1990

A 13 de fevereiro foi decretada a requisição civil dos controladores de tráfego aéreo da empresa pública Aeroportos e Navegação Aérea - ANA, E.P.

Passados três meses, foi decretada uma nova requisição aos trabalhadores da ANA e a 16 de agosto foi decretada uma outra para os técnicos de telecomunicações aeronáuticas.

1989

A 23 de fevereiro foi decretada a requisição civil do pessoal em greve na empresa pública do Metropolitano de Lisboa.

1988

A 8 de fevereiro foi decretada a requisição civil do pessoal em greve na companhia carris de ferro de Lisboa, seguindo-se a requisição civil dos funcionários do Metropolitano de Lisboa a 16 de março.

1986

A 19 de junho foi decretada a requisição civil dos trabalhadores da PGP - Petroquímica e Gás de Portugal, para garantirem a segurança e manutenção do equipamento e instalações durante a greve em curso.

1983 - 1981

A 9 de junho de 1981 foi decretada a requisição civil dos trabalhadores da CP, que se encontrassem em greve decretada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos caminhos de ferro portugueses.

Um ano depois, em março de 1982 os maquinistas foram chamados a trabalhar depois de decrata requisição civil. A 30 de março de 1983 foi, novamente, decretada a requisição civil dos trabalhadores da CP

1980

A 17 de abril foi decretada a requisição civil dos trabalhadores da Direção de Produção da Direção Geral da Refinaria de Lisboa da Petrogal.

Pelo quarto ano consecutivo, a 17 de setembro foi decretada a requisição civil dos trabalhadores da CP - Caminhos de Ferro Portugueses, associados no Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de ferro Portugueses.

1979

A 12 de fevereiro doi decretada a requisição civil de todos os trabalhadores da empresa Telefones de Lisboa e Porto, E.P.

1978

A 17 de julho foi decretada a requisição civil de todos os tripulantes dos navios da marinha do comércio.

1977: O ano mais agitado

A 14 de fevereiro foi decretada a requisição de todos os navios de comércio e todos os trabalhadores da marinha do comércio incluindo no âmbito da Federação dos Sindicatos do Mar e do Sindicato dos Transportes Fluviais.

Já a 23 de junho foi a vez dos funcionários dos setores de transportes e de limpeza da Direção de Serviços de Salubridade e Transportes da Câmara Municipal de Lisboa, seguidos dos os trabalhadores dos setores do pessoal navegante técnico e do pessoal navegante comercial dos TAP, a 28 de julho.

A 12 de agosto foi prorrogado por 15 dias o prazo de duração da requisição civil para os trabalhadores da TAP e a 16 de setembro foi decretada uma nova requisição civil.

1976

A de 17 de março foi decretada a requisição civil do pessoal de enfermagem dependente da Direção-Geral do Ensino Superior, da Direção-Geral dos Hospitais, da Direção-Geral de Saúde e da Direção-Geral da Previdência, na Zona sul do continente.

