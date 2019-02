Utentes da ADSE receiam fim do acordo com os hospitais privados

Os utentes da ADSE estão confiantes num acordo do subsistema de saúde com alguns hospitais privados, mas preocupados com o anúncio da rutura. Temem, acima de tudo, a subida dos preços por consulta, ou os tempos de espera que vão enfrentar caso optem por recorrer aos hospitais públicos.