Os partidos da esquerda voltaram a desvalorizar a moção de censura do CDS ao Governo. Afirmaram mesmo que o alvo não era o Executivo, mas sim o PSD, a quem os centristas querem ganhar espaço político.

Foi a resposta do Bloco de Esquerda e do PCP a Assunção Cristas, que logo no início do debate deixou um desafio à esquerda parlamentar.