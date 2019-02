Pedro Marques disse esta quarta-feira que o PS não quer ganhar "por poucochinho" nas eleições europeias, mas não arrisca falar em percentagens.

O cabeça-de-lista do Partido Socialista, que veio substituir Francisco Assis, rejeita ainda as críticas do eurodeputado do PSD Paulo Rangel que o acusou de estar a fazer campanha para as europeias ainda enquanto ministro do Planeamento.