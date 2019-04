Luís Marques Mendes desafia os telespectadores da SIC e os utilizadores do site da SIC Notícias a refletirem sobre as figuras e as conquistas do 25 de Abril de 1974.

Durante a próxima semana podem responder ao inquérito. As votações encerram às 12h00 do dia 27 de abril.

Os resultados serão divulgados no espaço de comentário do Jornal da Noite da SIC, do próximo dia 28, e em sicnoticias.pt/.

