PS felicita PSOE pela vitória e deseja "êxito" na formação do Governo

O PS, através da sua secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, enviou este domingo uma mensagem de felicitações à "número dois" dos socialistas espanhóis, Adriana Lastra, pelo triunfo do PSOE nas eleições gerais de Espanha.

"O Partido Socialista português felicita o PSOE pelo resultado que obteve nas eleições gerais de hoje, resultado do trabalho do Governo socialista nos últimos meses", escreveu Ana Catarina Mendes na mensagem enviada à vice-secretária geral do PSOE.

Ana Catarina Mendes dedica também "umas palavras a todo o povo espanhol", que uma vez mais, na sua perspetiva, demonstrou um "verdadeiro espírito democrático" no ato eleitoral, "um dos mais participados na história da democracia espanhola".

A missiva termina com uma referência às eleições europeias de 26 de maio próximo.

"O PS felicita o PSOE e expressa o seu desejo de êxito no processo de negociação para a formação do Governo que agora se inicia, como também para as eleições europeias que em breve vamos enfrentar juntos", salienta Ana Catarina Mendes.

Uma sondagem divulgada pela televisão pública espanhola indica que o PSOE (socialista), com 28,1%, é o mais votado nas eleições gerais de hoje em Espanha, com o Vox (extrema-direita) a entrar pela primeira vez no parlamento com 12,1%.

A projeção da TVE avança que o PSOE tem 28,1% seguido pelo PP (Partido Popular, direita) com 17,8%, Cidadãos (direita liberal) com 14,4%, Unidas Podemos (extrema-esquerda) com 16,1% e Vox com 12,1%.

Tanto o bloco de partido de esquerda (PSOE e Unidas Podemos) como o de direita (PP, Cidadãos e Vox) ficam aquém da desejada maioria de 176 deputados.

Lusa