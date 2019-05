Empresas ligadas à EDP julgadas por incêndio na Serra do Caldeirão em 2012

Quase sete anos depois, várias empresas associadas à EDP na área das energias renováveis sentam-se no banco dos réus, num processo ligado ao incêndio na Serra do Caldeirão em 2012. O avanço para tribunal foi decidido pela Associação Movimento Serra do Caldeirão, constituída por proprietários, que querem responsabilidades apuradas e indemnização pelos estragos.