Cerca de 20 mil alunos do concelho de Odivelas, tiveram um ano letivo diferente, dividido em semestres.

A mudança significou novos momentos de avaliação, um em janeiro e outro, agora, no final do ano.

Para além de todas as escolas do concelho há também sete outras, integradas em projectos de autonomia reforçada, noutras regiões do país onde, em algumas este foi o primeiro ano com expericências semelhantes de avaliação semestral.