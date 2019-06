A Polícia Judiciária tem em curso uma operação em 18 câmaras municipais do Norte e Centro do país, relacionadas com um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública. Na Câmara Municipal de Barcelos, as buscas ainda decorriam antes das 12h30, como conta a repórter Márcia Torres, em direto do local.

A operadora Transdev é uma das visadas na operação da PJ, que investiga um alegado esquema fraudulento que incluirá empresas de transportes.