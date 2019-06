A Lei de Bases da Saúde foi votada esta terça-feira na especialidade. Foram chumbadas as propostas do Governo e do Bloco de Esquerda em torno das parcerias público-privadas.

A poucas horas desta votação, PCP, Bloco de Esquerda e Governo ainda trocaram os últimos argumentos, em busca de um acordo, no debate quinzenal.

António Costa fez mesmo um ultimato aos parceiros parlamentares.