"Vimos a empresa de segurança a transportar garrafões de água para a porta do prédio Coutinho"

Os trabalhos de demolições no Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, começaram ontem de manhã, mas hoje ainda não foram retomados. Um dos advogados dos últimos nove moradores do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, disse ao início da noite ter sido "aberta a porta do diálogo" com a VianaPolis, mas admitiu não existir nenhum acordo para a saída das pessoas. Esta manhã, o repórter Carlos Rico deu conta da entrada de garrafões de água. Os moradores estão há vários dias sem abastecimento de água e sem eletricidade.