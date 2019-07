Quatro distritos sob aviso amarelo devido à chuva

Quatro distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, de granizo e acompanhados por trovoada.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12:00 e as 21:00 de hoje.

O aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam um "risco para determinadas atividades".

Lusa