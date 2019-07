Marroquino condenado a 12 anos de prisão por terrorismo

Abdesselam Tazi, de 65 anos está em prisão preventiva desde 23 de março de 2017 na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa e respondia por oito crimes: adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.

Abdessalam Tazi condenado por 7 dos 8 crimes, tendo o tribunal considerado não provado apenas o crime de adesão a organização terrorista internacional.

Na 1.ª sessão em tribunal, Abdessalam Tazi negou todas as acusações e disse ao colectivo de juizes que estava a ser vítima de uma vingança.