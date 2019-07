Três aldeias em risco no concelho de Vila de Rei devido às chamas

Há três aldeias em risco no concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, onde este sábado deflagrou um incêndio de grandes dimensões. No concelho vizinho da Sertã, estão também ativos três incêndios.

O repórter da SIC Nélson Mateus esteve em Vila de Rei, onde deu conta que a situação é "muito complexa", porque os incêndios estão muito perto uns dos outros.

Os fogos começaram todos entre as 15:00 e as 17:00 e levaram as autoridades a mobilizar um forte dispositivo para o local. De acordo com a última atualização feita no site da Proteção Civil, estão envolvidos no combate às chamas mais de 500 bombeiros apoiados por 17 meios aéreos.