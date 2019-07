Quinze localidades de Mação estiveram este domingo ameaçadas pelas chamas.

Uma casa devoluta ardeu, a praia fluvial de Cardigos foi evacuada e as populações viveram momentos de aflição.

Depois de uma manhã calma, as altas temperaturas e o vento voltaram a reacender o fogo que, no sábado, começou no concelho vizinho de Vila de Rei.