Frentes de fogo em Vila de Rei e Mação 90% dominadas

As duas frentes do incêndio que deflagrou no sábado em Vila Rei estão dominadas em 90% e os restantes 10% "estão a arder e a carecer de muita atenção", de acordo com a proteção civil.

"[O fogo] tem um perímetro ativo de 10%, com chama. Foi feito um esforço durante a noite por parte de todos os efetivos no teatro de operações. Todo o efetivo está concentrado", avançou o comandante do Agrupamento Distrital do Centro Norte, Pedro Nunes, num primeiro ponto de situação hoje de manhã.

Encontrados artefactos explosivos

As autoridades encontraram artefactos explosivos em várias zonas do concelho de Vila de Rei, em Castelo Branco, que foi atingido durante o fim de semana por vários incêndios.

As imagens chegaram à SIC através de fonte oficial e fazem aumentar as suspeitas de mão criminosa nos incêndios que estão a atingir a região centro do país.

