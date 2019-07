Governo responsabiliza Proteção Civil no caso das golas antifumo

O secretário de Estado da Administração Interna, José Artur Neves, responsabiliziou este domingo a Proteção Civil pela compra de kits de emergência com material inflamável.

O Ministério da Administração Interna, entretanto, ordenou a abertura de um inquérito urgente a propósito da aquisição das 70 mil golas, um dia depois do ministro Eduardo Cabrita considerar as notícias em torno do assunto alarmistas.