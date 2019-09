A mensagem de Ângelo Rodrigues

Ângelo Rodrigues está fora de perigo, de acordo com um comunicado da agência que representa o ator.

"Vimos por este meio informar que Ângelo Rodrigues já se encontra totalmente fora de perigo. Até ao momento, o Ângelo foi submetido a quatro intervenções cirúrgicas, seguidas de tratamento em câmara hiperbárica. Não existe qualquer risco de amputação da perna. O ator agradece as inúmeras manifestações de carinho e todo o respeito demonstrado. Só serão dados mais esclarecimentos se houver alguma alteração do seu estado clínico.", lê-se no documento.

Ator Ângelo Rodrigues faz mergulho hiperbárico

O tratamento em câmara hiperbárica visa acelerar a cicatrização e potenciar o efeito da medicação, desde logo dos antibióticos.

O ator, de 31 anos, fez esta segunda-feira a primeira sessão, no Hospital das Forças Armadas, no Lumiar. O mergulho seco é prescrito para múltiplos problemas, da visão ao pé diabético. Doenças de descompressão, como acidentes de mergulho, são residuais.

Na quarta-feira, dia 21 de agosto, o ator sentiu-se mal, com febre e vómitos, e deslocou-se ao hospital, onde foi medicado com antibiótico. Contudo, a situação agravou-se nas horas seguintes. Acabou por voltar ao hospital, na quinta-feira, onde foi internado para controlar uma infeção.

De uma forma repentina, o estado de saúde de Ângelo Rodrigues piorou substancialmente. Perante a infeção generalizada foi encaminhado para os Cuidados Intensivos. Esteve em coma induzido, no Garcia da Orta, tendo sido alvo de três intervenções cirúrgicas.

Irmã de Ângelo Rodrigues partilha fotografias inéditas do ator e quebra o silêncio

A irmã do ator, Mariana, esperou até domingo, 1 de setembro, para se pronunciar publicamente sobre o momento difícil.

“Ensinaste-me a não ter medo de caminhos desconhecidos e, hoje, de novo juntos, a aventura é mais séria mas tu estás preparado para tudo..."

Leia aqui a mensagem na íntegra

Nas redes sociais, alguns famosos e colegas do ator já deixaram mensagens de apoio mas não só. Em poucos dias a conta de Instagram de Ângelo encheu-se de mensagens de força e esperança.

Ator participou em várias novelas da SIC

O ator, de 31 anos, começou a representar com 19. Tem participado em inúmeras novelas na SIC, inclusive em Laços de Sangue, e em Rosa Fogo, ambas galardoadas Emmys para melhor telenovela.

Atualmente, representa o papel de Bruno na série Golpe de Sorte, cujas gravações já terminaram.