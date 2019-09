O líder do CDS-PP/Madeira, Rui Barreto, proclamou este domingo a vitória do centro-direita nas eleições regionais por ter conseguido eleger três deputados e possibilitar uma maioria absoluta em coligação com o vencedor PSD.

"Nesta coisas é preciso saber fazer contas. O centro-direita venceu as eleições na Madeira. E como o centro-direita venceu as eleições. A esquerda perdeu!", frisou o candidato.

Lusa