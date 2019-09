Filho menor de Rosa e Luís Grilo ouvido em tribunal

Rosa Grilo e António Joaquim voltaram hoje ao Tribunal de Loures, onde estão a ser julgados pelo homicídio do triatleta Luís Grilo. A terceira sessão do julgamento é dedicada a ouvir 20 testemunhas, entre as quais o filho menor do casal Grilo.

Renato Grilo foi o primeiro a responder às perguntas da juíza. A inquirição foi à porta fechada e sem assistência, a pedido do advogado. Durante a manhã, falou também a antiga empregada do casal Grilo e a irmã do triatleta assassinado.

No rol de testemunhas chamadas pelo Ministério Público, contam-se ainda o pai de Rosa Grilo e um tio.

Tal como nas outras duas sessões, formou-se uma fila enorme de pessoas para assistir ao julgamento. Algumas esperaram mais de uma hora para poder entrar.

A última sessão ficou marcada por muitas contradições da viúva, que mantém a versão de que o marido foi morto por angolanos.