Advogada de Rosa Grilo diz que vai aguardar com tranquilidade as declarações dos peritos da PJ

Decorre hoje no Tribunal de Loures, a sétima sessão do julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim pela morte de Luís Grilo. Hoje são ouvidos os peritos da Polícia Judiciária que estiveram na investigação. A advogada de defesa de Rosa Grilo, Tânia Reis, diz que vai aguardar com tranquilidade as declarações dos peritos da Judicária.

Os inspetores da PJ foram chamados pelo Ministério Público depois das dúvidas levantadas pela defesa de António Joaquim sobre a produção de prova. O arguido apresentou uma queixa há três semanas contra uma magistrada do Ministério público e dois inspectores da Judiciária.

O arguido acusa-os de falsificação de documento, denegação de justiça e prevaricação e contaminação de provas. O advogado confirmou à SIC que acredita na absolvição de António Joaquim.