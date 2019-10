A circulação normal na linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi restabelecida cerca das 10:20, depois de uma avaria num comboio no troço entre as estações Avenida e Marquês de Pombal, disse à Lusa fonte da empresa.



De acordo com a mesma fonte, a avaria da composição provocou perturbações no serviço do metro desde as 09:49 de hoje, mas está já a circular com normalidade.

A linha Azul liga as estações de Santa Apolónia e Reboleira.