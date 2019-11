Recém-nascido encontrado em caixote do lixo em Lisboa

Um recém-nascido foi hoje encontrado no interior de um caixote do lixo em Lisboa, tendo sido transportado com vida para o Hospital D. Estefânia, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).



"Um recém-nascido foi encontrado ao final da tarde por um sem-abrigo no interior de um caixote do lixo, ainda com vestígios do cordão umbilical", afirmou fonte da PSP.



Segundo a mesma fonte, o recém-nascido foi encontrado num contentor perto de um estabelecimento de diversão noturna, na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa.



"Foi transportado para o Hospital D. Estefânia num estado de fragilidade, mas com vida", acrescentou.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

