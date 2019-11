Mãe do bebé encontrado no lixo fica em prisão preventiva

A mãe do bebé encontrado no lixo vai ficar em prisão preventiva na cadeia de Tires. A mulher de 22 anos, sem antecedentes criminais, está indiciada por homicídio qualificado na forma tentada.

Foi detida na madrugada desta sexta-feira em Lisboa, depois do recém-nascido que deu à luz ter sido encontrado, na terça-feira, num contentor de lixo.

A Polícia Judiciária informou que o parto aconteceu na via pública e que a mulher vive em condições precárias.

O bebé foi transferido para a Maternidade Alfredo da Costa por não carecer de cuidados complexos médico-cirúrgicos da unidade de neonatologia. Encontra-se bem de saúde e poderá ter alta hospitalar logo que haja uma resposta de acolhimento.

O Ministério Público do Juízo de Família e Menores de Lisboa já instaurou um processo de promoção e proteção a favor da criança.

Na terça-feira, as autoridades receberam pelas 17:30 o alerta para um recém-nascido encontrado num caixote do lixo na Avenida Infante D. Henrique, perto da estação fluvial, em Santa Apolónia.

O comissário da PSP André Serra explicou que foi um “cidadão sem-abrigo que ao passar no local ouviu sons no interior do caixote do lixo e ao abrir deparou com um recém-nascido sem qualquer tipo de proteção, roupa ou agasalho, simplesmente dentro do caixote como nasceu”.