Ouvido um arguido na primeira sessão do julgamento do ataque à Academia de Sporting

A primeira sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete terminou por volta das 17h30. Esta segunda-feira foi apenas ouvido um arguido, Bruno Jacinto, e o elo de ligação entre o clube e as claques. O resumo da sessão de hoje é feito pelo jornalista da SIC, Diogo Torres.