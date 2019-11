Rosa Grilo justifica destruição de provas para proteger o filho da morte do pai

Dois inspetores da Polícia Judiciária e um perito do laboratório da Polícia Científica voltaram a tribunal no caso do homicídio do triatleta Luís Grilo. A viúva, Rosa Grilo, confessou que “fez tudo mal do princípio ao fim” e que se arrepende de não ter partilhado com a família que o marido tinha sido assassinado.