Vigília no Garcia de Orta contra fecho da urgência pediátrica noturna

As comissões de utentes de Almada e Seixal concentraram-se esta segunda-feira em vigília à porta do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Estão contra o encerramento da urgência pediátrica noturna, que entrou esta segunda-feira em vigor.

Os enfermeiros falam em falta de meios para trabalhar.

O protesto surge na sequência do anúncio da ministra da Saúde. Na passada quinta-feira, Marta Temido anunciou que a partir desta segunda-feira, entre as 20:00 e as 08:00, o serviço pediátrico iria estar encerrado.