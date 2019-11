Enfermeiros ameaçam nova greve cirúrgica    

Cerca de um ano depois do início do "Movimento Greve Cirúrgica", Catarina Barbosa, uma das mentoras revelou à TSF que ainda restam cerca de 200 mil euros do dinheiro angariado na campanha de crowdfunding.

"Temos novos planos para aplicar esse dinheiro. Vamos voltar à luta e esse dinheiro vai ser aplicado." Catarina Barbosa diz que o movimento pretende aplicar os o dinheiro em novas ações de luta pela carreira dos enfermeiros.

Não revelou, no entanto, que tipo de ações pretendem desenvolver e quando. Apernas que estão para breve.

Este ano, os enfermeiros angariaram 748 mil euros através do financiamento colaborativo. Dinheiro que serviu para financiar duas greves às cirurgias programadas dos enfermeiros dos blocos operatórios de vários centros hospitalares e hospitais públicos.

As doações pela Internet chegam aos 748 mil euros o que levantou várias suspeitas. A ASAE quis saber a origem do dinheiro.

Na sequência da inspeção, a ASAE não encontrou ilícitos na campanha promovidas pelos enfermeiros, através da PPL para financiar duas greves nos blocos operatórios, que decorreram entre 22 de novembro e 31 de dezembro de 2018 e em fevereiro deste ano.

Concluída a investigação, os enfermeiros exigiram um pedido de desculpas do PM e ministra sobre crowdfunding.