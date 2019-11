Segurança da academia de Alcochete recebeu ordem para deixar entrar BMW

Decorreu esta quinta-feira, no tribunal de Monsanto, mais uma sessão de julgamento do ataque à academia do Sporting. O advogado de Nuno Mendes, mais conhecido como Mustafá, pediu a libertação do arguido.

A sessão ficou também marcada pelo depoimento do segurança que estava à porta da academia do dia da invasão. Rui Falcão contou que o diretor de segurança da academia lhe deu ordem para deixar entrar o BMW, que foi buscar vários arguidos, incluindo Fernando Mendes, o ex-líder da claque Juve Leo.

Ao contrário do habitual, Bruno de Carvalho vai marcar presença na próxima sessão de julgamento, dia em que vai ser ouvido Ricardo Gonçalves, o diretor de segurança da academia do Sporting, em Alcochete.