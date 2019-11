Condecorações atribuídas a Berardo vão ser mantidas

Joe Berardo deverá manter as condecorações, apesar das polémicas declarações na comissão parlamentar de inquérito à CGD.

O Conselho das Ordens Honoríficas, presidido por Manuela Ferreira Leite, reúne-se dia 20 de dezembro para decidir se o empresário mantém, ou não, as condecorações que lhe foram atribuídas: o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique, recebido das mãos do ex-Presidente Ramalho Eanes, em 1985, e a Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em 2004, entregue pelo antigo chefe de Estado Jorge Sampaio.

A repreensão pessoal ou por escrito é a pena mais leve aplicada pelo Conselho das Ordens Honoríficas