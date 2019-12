Ministério Público vai pedir a anulação da libertação de António Joaquim

Em comunicado a Procuradoria-Geral da República diz que o despacho da juíza que libertou o amante de Rosa Grilo contém irregularidades, nomeadamente a de não fundamentar a decisão.

O homem acusado da morte do triatleta Luís Grilo, em coautoria com a mulher da vítima, saiu esta sexta-feira em liberdade com termo de identidade e residência.

O coletivo de juízes do Tribunal de Loures aceitou um requerimento da defesa que pedia a alteração da medida de coação. No requerimento, o advogado de António Joaquim alegava que durante o julgamento não tinha sido produzida prova suficiente contra o cliente.

Defesa de António Joaquim acredita na absolvição