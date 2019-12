Montenegro admite voto a favor de algumas propostas do Governo no OE 2020

A poucos dias de ser conhecido o Orçamento do Estado, o candidato à liderança do PSD admite que o partido possa votar a favor de algumas propostas do Governo, mas mantém que é impossível aprovar o documento na versão global.

Em entrevista à rádio Observador, Luís Montenegro explica que a base do Orçamento é o programa de Governo, do qual o PSD discorda. Sobre o eventual voto favorável do PSD Madeira ao Orçamento, tanto Montenegro como Miguel Pinto Luz desvalorizam o caso.

Ambos entendem que é normal que os deputados madeirenses defendam os interesses da região. Já Rui Rio, ainda não disse uma palavra sobre o assunto.

No fim da reunião da bancada parlamentar desta quinta-feira, o líder do PSD não quis responder às perguntas dos jornalistas. Ao que a SIC apurou, as negociações do PSD Madeira com o Governo, à revelia da direção nacional, não foram discutidas na reunião.